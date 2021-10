Ein Student der Technischen Hochschule Bingen geht vor Gericht gegen die Corona-Vorschriften vor, die nun an den rheinland-pfälzischen Hochschulen gelten. Dort wir nach anderthalb Jahren reiner Online-Lehre auch wieder vor Ort unterrichtet. An diesen Lehrveranstaltungen darf aber nur teilnehmen, wer geimpft, genesen oder kurz vorher von „geschultem Personal“ – etwa in einer Apotheke, einer Arztpraxis oder einem Testzentrum – getestet worden ist (3G). Dagegen geht nun ein Informatik-Student aus Bingen vor, laut SWR will er sich nicht impfen lassen. Und sich ständig testen zu lassen, ist ihm zu kompliziert und zu teuer.

Nach Angaben des für seinen Fall zuständigen Verwaltungsgerichts in Mainz fordert er deshalb in einem Eilverfahren vor allem, dass er auch zu Seminaren kommen darf, wenn er zuvor unter Aufsicht mit selbstgekauften Test-Kits seinen Infektionsstatus kontrolliert hat. Seine Entscheidung wird das Gericht frühestens in der nächsten Woche fällen.

