Atomausstieg, Corona-Regeln, Ticket-Verkauf: Das ändert sich im April

Gut drei Jahre nach Beginn der Pandemie fallen weitere Corona-Regeln. Auch im Kulturbereich wirken sich die Lockerungen aus. Lange wurde über das Ende der Atomkraft in Deutschland debattiert, im April soll es nun so weit sein: Die verbliebenen Atomkraftwerke gehen vom Netz. Nicht die einzige Änderung im neuen Monat. Hier geht’s zum Artikel.

Müssen freie Kitas schließen?

Die Enttäuschung ist groß. Sowohl Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld als auch die Kirchen bedauern, dass die Finanzierung freier Kindertagesstätten weiter offen ist. Vor allem aber überlegen sie, wie es weitergehen soll. Hier geht’s zum Artikel.

49-Euro-Ticket: Verkauf beginnt – was Sie jetzt wissen sollten

Der Weg für das Deutschlandticket ist frei. Die neue Fahrkarte gilt ab Mai, in der kommenden Woche startet der Verkauf. In der Rhein-Neckar-Region stellen sich spezielle Fragen. Hier geht’s zum Artikel.

Bulimie im Leistungssport: Böse Kalorien

Hungern für Gold, Silber, Bronze: Essstörungen sind ein Hilfeschrei – und im Leistungssport noch immer ein Tabuthema. Doch vereinzelt brechen mutige Aktive ihr Schweigen. Wann und warum macht Sport krank? Hier geht’s zum Artikel.

Wutz und Wurst: Über die (fast) verlorene Tradition der Hausschlachtungen

Der Wein und die „Worscht“ gehören zur Pfalz. Voraussetzung für letztere ist der Tod des Schweins, auf dem Land früher Haustier in vielen Familien. Dann kam der Tag, an dem es sterben musste. Heute sind Hausschlachtungen eine fast verschwundene Tradition, mit schönen wie mit grausamen Seiten. Davon erzählt jetzt das Museum im Westrich in Ramstein-Miesenbach. Hier geht’s zum Artikel.

Null Stunden reichen nicht: Experten fordern mehr Politische Bildung in Schulen

Sind junge Menschen fit für den Staat? Bieten Schulen ausreichend Unterricht zu Politik und Demokratie? In Rheinland-Pfalz eher nicht, sagen Forscher der Uni Bielefeld. Das Bildungsministerium in Mainz weist die Kritik zurück, bessert aber nach. Hier geht’s zum Artikel.

Mit selbst gebauten Loren: Unterwegs auf den Halligen

Vor der Küste Nordfrieslands ragen die zehn Halligen aus dem Wasser. Man erreicht sie am besten mit selbst gezimmerten Vehikeln, die auf Schienen fahren. Hier geht’s zum Artikel.

Was Milch-Siegel tatsächlich aussagen

Wie ging es der Kuh auf der Weide oder im Stall? Ein neues Etikett auf der Milchpackung soll das dem Kunden verraten. Doch das hat so seine Tücken, erklärt Sarah Termeer, Redakteurin bei der RHEINPFALZ am SONNTAG. Hier geht’s zum Artikel.

Ohne Prunk: Wie die deutschen Kanzler wohnten

Die Bundesrepublik gilt als bescheidener Staat, der seine Macht gerne verbirgt. Sichtbar wird das an der Art, wie seine Regierungschefs gelebt haben. Ein Besuch bei Konrad Adenauer und Helmut Schmidt zu Hause. Hier geht’s zum Artikel.

Virtuosen der musikalischen Synthesen in Kaiserslautern

Eine große Jazzstimme aus den USA, fünf junge Groove-Apostel aus München, eine überwältigende Fusion aus Klavier und Electronica und ein geniales Trio aus Luxemburg – all das, und noch etwas mehr, packt das Jazzfestival in drei April-Nächte. Hier geht’s zum Artikel.

Witzig und magisch: “Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben„ im Kino

Wer braucht schon Helden, wenn es Diebe gibt. In „Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben“ nach dem beliebten Brettspiel führen zwei Charmeure in eine Welt voller schräger Kreaturen: Hugh Grant und Chris Pine – Für Fans des Rollenspiels ein Muss. Hier geht’s zum Artikel.