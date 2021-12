Der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz hat erstmals erkennen lassen, dass er eine bestimmte Corona-Protestgruppe im Blick hat. Bislang bekannte sich der für die Extremismus-Überwachung zuständige Landes-Geheimdienst nur in allgemeiner Form dazu, dass er sich für Teile der Querdenker-Bewegung interessiert. Um welche Bündnisse oder Personen es dabei konkret geht, blieb hingegen stets offen. Nun hat eine Sprecherin auf RHEINPFALZ-Anfrage gesagt: „Aufmerksam verfolgen“ werde der Verfassungsschutz die weitere Entwicklung bei den „Freien Pfälzern“.

Kanal bei Telegram

Ein Kanal mit diesem Namen ruft im Messengerdienst Telegram zu Protesten gegen die Seuchenschutz-Vorschriften auf, er hat für Montagabend „Spaziergänge“ und Kundgebungen in gut 20 Pfälzer Kommunen angekündigt. Inwieweit dann tatsächlich Aktivisten auftauchen, ist nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden allerdings offen. Zum Teil sind in den vergangenen Tagen auch schon Demonstrationsaufrufe verbreitet worden, deren Urheber offenbar gar keine Kundgebung anstrebten: Ihr Ziel war es wohl vor allem, Polizei und Ordnungsämter in die Irre zu führen und so zu zermürben.