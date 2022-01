Bei illegalen Corona-Protesten am Montag hat die Polizei in der Pfalz erstmals zwei Personen als mutmaßliche Veranstalter derartiger Kundgebungen identifiziert. Die eine hat demnach bei einem Aufmarsch in Neustadt eine herausgehobenere Rolle eingenommen, die andere in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis). Sie müssen jetzt damit rechnen, dass sie als Straftäter verfolgt werden. Mehr dazu steht im ausführlichen Bericht.