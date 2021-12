Rund 1450 Menschen haben laut offizieller Polizeibilanz am Montagabend in der Vorder- und Südpfalz als „Spaziergänger“ gegen die Corona-Regeln demonstriert. Im einzelnen zählten die Beamten: 300 Teilnehmer in Speyer, jeweils 250 in Landau und Bad Bergzabern (Südliche Weinstraße), 150 in Germersheim, 100 in Kandel (Kreis Germersheim), jeweils 70 in Neustadt und in Wörth (Kreis Germersheim), jeweils 50 in Frankenthal, Bad Dürkheim und Haßloch (Kreis Bad Dürkheim), 40 in Annweiler (Südliche Weinstraße), 30 in Freinsheim (Kreis Bad Dürkheim), 25 in Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) und 20 in Ludwigshafen. Beobachter haben zudem kleinere Aufmärsche gesehen, die von der Polizei nicht erfasst wurden.

Auseinandersetzungen zwischen Einsatzkräften und Demonstranten vermeldet die Polizei vor allem aus Bad Dürkheim und Landau. In Bad Dürkheim mussten 32 Menschen ihre Ausweise vorzeigen. 16 Personen erhielten einen Platzverweis, gegen vier wurden wegen Verstößen gegen Corona-Vorschriften angezeigt.

In Landau haben die Beamten bei 55 Beteiligten wegen Corona-Verstößen die Personalien notiert. Ein 71-Jähriger weigerte sich den Angaben zufolge zunächst vehement, Polizisten zwangen ihn zu einer Durchsuchung auf den Boden.