Corona-Partys haben am Wochenende die Mannheimer Polizei in Atem gehalten. Gleich an zwei Orten rückten Beamte aus, um die Feiern zu beenden.

Einen Einsatz hatten die Polizisten am Samstagabend im Quadrat H 3. Anwohner meldeten Partylärm. In der Wohnung befanden sich laut Polizei 16 erwachsene Personen im Alter zwischen 18 und 69 Jahren sowie mehrere Kinder. Diese stammten den weiteren Angaben zufolge aus insgesamt acht Haushalten, hielten keinen Mindestabstand ein und trugen allesamt keine Mund-Nasen-Bedeckung. Die Beamten erteilten den Gästen einen Platzverweis. Sowohl der Veranstalter als auch dessen Gäste erwartet nun einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung.

Ungefähr zur selben Zeit lösten Polizisten eine weitere Party in einer Kleingartenanlage im Stadtteil Feudenheim auf. Zeugen beschwerten sich kurz vor 23 Uhr über lauten Partylärm. Als die Beamten die Anlage betraten, flüchteten mehr als zehn Personen in unterschiedliche Richtungen. Auf dem Gartengrundstück wurden schließlich noch zwölf Personen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren angetroffen. Laut Polizei verhielten sie sich vollkommen uneinsichtig. Offenbar widerwillig befolgten sie schließlich einen Platzverweis.

Nach Mitternacht steuerte die Polizei dasselbe Grundstück erneut an, weil erneut laute Musik und Geschrei zu hören waren. Fünf Personen waren zurückgekehrt, um weiterzufeiern. Dieses Mal nahmen die Polizisten die Musikanlage mit.