Die Polizei hat am Samstagabend eine illegale Party im Dienstbereich der Polizeiinspektion Grünstadt aufgelöst. Wie die Beamten am Samstagabend mitteilten, fand die Party in einem Etablissement statt, das laut Polizei die Selbstbezeichnung „Paareclub“ führt. Ein telefonischer Hinweis habe dazu geführt, dass der Club aufgesucht worden sei. Etwa 30 Personen seien dagewesen, von denen einige die Flucht ergriffen hätten, als die Polizei gekommen sei. Die Polizei habe die Personalien festgestellt, und die Leute seien nach Hause gegangen, heißt es weiter. Der Betreiber des Clubs und die Gäste müssten mit einem Bußgeld nach Corona-Verordnung rechnen.