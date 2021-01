Am Freitag gegen 23.30 Uhr haben Anwohner im Quadrat M5 überlauten Partylärm gemeldet. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt stellten dort drei Personen aus zwei Haushalten fest, die angaben, einen Geburtstag zu feiern. Laut Polizei habe der Gastgeber der Party die Polizisten in die Wohnung gebeten, um sich zu versichern, dass tatsächlich keine weiteren Partygäste an der Feier teilnahmen. Dass die Beamten dem Angebot nachkommen und tatsächlich die Wohnung nach weiteren Personen durchsuchen würden, damit hatte der 30-jährige Gastgeber offenbar nicht gerechnet.

Hinter einer Tür konnten die Beamten einen weiteren Gast feststellen, der sich versteckte. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass der Mann falsche Angaben zu seiner Identität machte, weshalb er mit aufs Polizeirevier genommen wurde. Nachdem die Polizisten die tatsächlichen Personalien ermittelt hatten, stellte sich heraus, dass die Geburtstagsfeier ihm gewidmet war. Allerdings wurde der Mann auch mit einem Haftbefehl gesucht und muss jetzt eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verbüßen.

Seinen 26. Geburtstag verbringt er nun in einer Justizvollzugsanstalt. Auch die Partygäste erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die geltende Corona-Verordnung.