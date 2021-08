Hier für den Newsletter anmelden

Die Pandemie geht in die nächste Phase, doch auch im Herbst ist sie noch nicht ausgestanden. Durch die Pfalz fahren Impfbusse, die ein niederschwelliges Angebot für alle Bürger darstellen, sich und andere gegen die Ausbreitung des Virus zu schützen. Dass ein Impfschutz notwendig ist, zeigen steigende Infektionszahlen insbesondere unter jüngeren Menschen und steigende Hospitalisierungen wegen der Lungenkrankheit Covid-19. Gleichzeitig gehen einige Landesimpfzentren ab dem 1. Oktober in den Standby-Betrieb, was faktisch einer Schließung gleichkommt. Um die Impfquote zu erhöhen, müssen Bürger die Kosten für Corona-Schnelltests ab dem 11. Oktober selbst übernehmen. Ob die Schulen auch in der kalten Jahreszeit dauerhaft offen bleiben, ist heute noch nicht absehbar und kann zu einem Streitpunkt in der öffentlichen Debatte werden.

Wie geht es im Herbst konkret für mich weiter?

Im täglichen Corona-Newsletter der RHEINPFALZ erhalten Sie per E-Mail einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen in den Gemeinden, der Pfalz und Deutschland. Die Redaktion wählt die wichtigsten Artikel des Tages aus, ordnet die Geschehnisse für Sie ein und erläutert die Maßnahmen der Politik. Außerdem stellen wir Artikel über das zusammen, was die Pfalz sonst noch bewegt. Der Newsletter ist kostenlos, Sie benötigen für den Empfang der E-Mail kein Abo der RHEINPFALZ.

