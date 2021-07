Hier für den Newsletter anmelden

Seit dem 7. Juni können sich alle Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz für die Coronavirus-Impfung registrieren. Viele Sonderimpfaktionen in bestimmten Städten oder an pfälzischen Hochschulen bleiben allerdings unter dem erwarteten Andrang zurück. Wie lange wird es also dauern, allen Impfwilligen die Stoffe zu verabreichen? Soll es eine Impfpflicht für Menschen geben, die in Krankenhäusern arbeiten? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Zwar sind die Inzidenzwerte gering, doch die Delta-Variante bereitet der Politik Sorgen. Die Pandemie ist aktuell für weniger Menschen eine spürbare Belastung, doch die Nachwirkungen auf den Bildungssektor, das öffentliche Leben und die Wirtschaft sind unübersehbar.

Wie geht es konkret für mich weiter?

Im täglichen Corona-Newsletter der RHEINPFALZ erhalten Sie per E-Mail einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen in den Gemeinden, der Pfalz und Deutschland. Die Redaktion wählt die wichtigsten Artikel des Tages aus, ordnet die Geschehnisse für Sie ein und erläutert die Maßnahmen der Politik. Der Newsletter ist kostenlos, Sie benötigen für den Empfang der E-Mail kein Abo der RHEINPFALZ.

