Der Landkreis Germersheim ist am Samstag in die Liste der Städte und Kreise in Deutschland aufgerückt, in denen es laut Robert-Koch-Institut bundesweit pro 100.000 Einwohner die meisten Corona-Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage gegeben hat. Der Landkreis nimmt dabei mit 36 Fällen und einer Inzidenz von 27,9 Platz neun von 15 angegebenen Kreisen ein. In den vergangenen Wochen wurden auch schon die Städte Ludwigshafen und Speyer auf die Robert-Koch-Liste aufgenommen.