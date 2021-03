Der wegen einer Provision für ein Schutzmaskengeschäft scharf kritisierte Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel zieht die Konsequenzen: „Ich übernehme die Verantwortung und ziehe mich aus der Politik zurück“, teilte er am Sonntagmorgen mit.

Er beende die Mitgliedschaft in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit sofortiger Wirkung, um weiteren Schaden von Partei, Fraktion und allen Kolleginnen und Kollegen abzuwenden. Auch den Kreisvorsitz der CDU Mannheim lege er nieder. Seine Mandate im Bundestag und im Mannheimer Gemeinderat lege er aber erst „mit Wirkung zum 31.08.2021“ nieder. Er werde im Herbst auch nicht mehr für den Bundestag kandidieren.

Zuvor hatten auch Spitzenpolitiker seiner Partei Löbel unmissverständlich gerügt. So sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im RHEINPFALZ-Interview: „Eine Provision einzustreichen, also mit Vermittlung in Notsituationen Geld verdienen zu wollen, geht gar nicht. Das zerstört das Vertrauen in unsere Demokratie.“ Neben Löbel hat auch der Neu-Ulmer CSU-Parlamentarier Georg Nüßlein bei Geschäften mit Schutzmasken mitverdient.

Dass Löbel erst Ende August aus seinen parlamentarischen Ämtern ausscheiden will, löste am Sonntag neuerliche Kritik aus: „Ich habe Nikolas Löbel aufgefordert, sein Mandat im Deutschen Bundestag unverzüglich niederzulegen“, sagte Landesgruppenchef und Fraktionsvizechef Andreas Jung (CDU) der „Stuttgarter Zeitung“.