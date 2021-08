Während im Landkreis Kaiserslautern seit Montag schärfere Corona-Schutzmaßnahmen gelten, kann die Stadt diese Restriktionen wieder lockern. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, lag die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in der Stadt von Freitag, 13. August, bis Sonntag, 15. August, und damit an drei Tagen in Folge unter dem Schwellenwert von 35. Die Schutzmaßnahmen, die am Sonntag, 8. August, in Kraft traten, können daher am Dienstag, 17. August, 0 Uhr, wieder aufgehoben werden. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind dann beispielsweise wieder mit mehr als 350 Personen zulässig, im Freien sind mehr als 500 Personen erlaubt.

Das Landesuntersuchungsamt gab die Inzidenz in der Stadt am Montag mit 29,1 an (unter Berücksichtigung der US-Streitkräfte). Im Landkreis lag der Wert bei 39,5. Das Gesundheitsamt meldet für Montag 28 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus, 13 in der Stadt und 15 im Landkreis.

FCK erhält Ausnahmegenehmigung

Der 1. FC Kaiserslautern erhält derweil in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Kaiserslautern und im Einvernehmen des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit eine Ausnahmegenehmigung für die kommenden Heimspiele. Im Fritz-Walter-Stadion sind laut Stadtverwaltung gegen 1860 München am Samstag, 21. August, und gegen den FSV Zwickau am Samstag, 28. August, maximal 20.000 Zuschauer gestattet. Anders als bisher gilt diese Ausnahmegenehmigung unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt, wie die Verwaltung mitteilte. Vor dem DFB-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach war die Anzahl der erlaubten Zuschauer kurzfristig von 20.000 auf 5000 reduziert worden, weil die Inzidenz der Stadt über 35 geklettert war.