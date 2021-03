Die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises hat am Montag gemäß den Vorgaben von Bund und Land eine neue Allgemeinverfügung erlassen, in der kürzlich in Kraft getretene Lockerungen teilweise wieder zurückgenommen werden.

Grund ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner landesweit und im Kreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 50 überschritten hat und die Fallzahlen mit den Beschränkungen wieder reduziert werden sollen. Ziel sei die Kontaktminimierung bei Aufrechterhaltung der Grundversorgung und des Zugangs zu Kitas und Schulen, heißt es von der Kreisverwaltung. Das Landesuntersuchungsamt wies die Inzidenz am Montag mit 92,5 aus.

Kleidungskauf nur nach Terminvereinbarung

Ab Dienstag müssen gewerbliche Einrichtungen schließen und dürfen nur nach vorheriger Terminvereinbarung öffnen. Nach Angaben von Thomas Hauck vom Kreisordnungsamt betrifft das den Einzelhandel, der nicht der Grundversorgung dient – also Bekleidungs- und Schuhgeschäfte. Diese Vorgaben gelten aber auch für Büchereien und Archive. Abhol-, Liefer- und Bringdienste gewerblicher Einrichtungen seien nach vorheriger Bestellung unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen weiter zulässig, heißt es.

Von der Schließung ausgenommen sind Supermärkte, Drogeriemärkte, Wochenmärkte, Apotheken, Tankstellen, Banken, Buchhandlungen, Baumärkte, Blumenfachgeschäfte und Gärtnereien. Körpernahe Dienstleistungen, wie es sie bei Friseuren, in Massagesalons oder Nagelstudios gibt, sind weiterhin nach Terminvereinbarung erlaubt.

Keine Proben in Laienkultur erlaubt

Im Amateur- und Freizeitsport darf nur noch mit maximal fünf und nicht mehr mit zehn Personen aus zwei Haushalten mit Abstand und im Freien trainiert werden. Bei Kindern bis 14 Jahren ist sportliche Betätigung draußen weiter mit bis zu 20 Kindern plus ein Trainer und mit Abstand zulässig. Untersagt werden dagegen Proben und Auftritte in der Breiten- und Laienkultur, da die Kontaktminimierung in diesem Bereich Neuinfektionen überdurchschnittlich verhindere, heißt es von der Kreisverwaltung.

Die neue Allgemeinverfügung gilt bis einschließlich 24. März.