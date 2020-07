Ab Mittwoch soll in Rheinland-Pfalz beim Sport das gemeinsame Training und der Wettkampf in festen Kleingruppen von bis zu 30 Personen erlaubt sein. Das hat der Ministerrat beschlossen, wie das Innenministerium in Mainz am Dienstagmittag mitteilt. Mit der Änderung könne beispielsweise die übliche Saisonvorbereitung und der Spielbetrieb in den Ballsportarten wie Fußball, Handball und Volleyball wieder stattfinden. Die Bedingungen für das Training im Innen- und Außenbereich sollen einander angeglichen werden. Zuvor war Kontaktsport für bis zu zehn Menschen erlaubt.

Voraussetzung für die neuen Lockerungen ist, dass die Kontaktdaten der jeweiligen Trainings- und Wettkampfgruppe erfasst werden, damit eventuell auftretenden Infektionsketten nachverfolgt werden können.

„Um die Lockerungen dauerhaft umzusetzen, sind wir weiterhin darauf angewiesen, dass sich die Sportlerinnen und Sportler so rücksichtsvoll wie bisher verhalten“, sagte Sportminister Roger Lewentz.

Zuschauer eingeschränkt zugelassen

Die Erhöhung der Gruppengröße auf bis zu 30 Personen beziehe sich auf die reine Sportausübung und gelte nicht für zufällig zusammengesetzte Gruppen. Außerhalb der Trainingsstätte und für Gruppen über 30 Personen gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Zuschauerinnen und Zuschauer seien im Rahmen der bekannten Veranstaltungsregeln und einem damit einhergehenden Hygienekonzept zugelassen.