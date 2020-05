In der Corona-Krise hält die französische Regierung an einer Lockerung der strikten Ausgangssperre ab dem kommenden Montag fest. Die weniger schnell steigenden Infektionszahlen erlaubten eine „schrittweise Aufhebung“ der Beschränkungen, sagte Premierminister Edouard Philippe am Donnerstag in Paris. Eine „schlechte Nachricht“ sei aber das weiter hohe Risiko unter anderem im Pariser Großraum und dem französischen Grenzgebiet zu Deutschland.

Die Regierung stellte eine aktualisierte Karte vor, die Aufschluss über die Ausbreitung des Virus sowie den Druck auf die Krankenhäuser gibt: Zu den mit rot markierten Risikogebieten gehören neben dem Großraum Paris drei Regionen im Nordosten des Landes - darunter das Grenzgebiet zu Deutschland. Die Bundesregierung hatte wegen der angespannten Lage die Grenzkontrollen massiv verschärft.

Insbesondere in Paris müssten die Menschen weiter „extreme Vorsicht walten lassen“, betonte Gesundheitsminister Olivier Véran. In den Risikogebieten sollen unter anderem Cafés, Restaurants und weiterführende Schulen noch länger geschlossen bleiben. In Frankreich gilt seit gut sieben Wochen eine strikte Ausgangssperre. Mit mehr als 25.800 Toten ist das Land eines der am stärksten betroffenen in Europa.