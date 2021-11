Corona: Was bei Bund-Länder-Konferenz herauskam

Bund und Länder machen klar: So kann es nicht weitergehen bei der Corona-Bekämpfung. Die Gangart soll wieder schärfer werden. Zum Artikel

Die Corona-Leitlinien aus Karlsruhe

Das Bundesverfassungsgericht hat über die zentralen Maßnahmen der Bundesnotbremse vom vergangenen Frühjahr entschieden. Es gibt Hinweise, worauf die Politik bei künftigen Corona-Maßnahmen achten muss. Zum Artikel

Tokio Hotel: Von Hollywood nach Haßloch?

Die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz von der Popband Tokio Hotel haben sich in ihrem Podcast über Haßloch ausgelassen. Im RHEINPFALZ-Interview erzählen sie, was sie an der deutschen Durchschnittskommune so fasziniert. Zum Artikel

Polizei setzt Demo-Verbot durch

Nach dem Krawall-Ende vor einer Woche war die nächste Auflage der Corona-Demo in Bad Dürkheim verboten worden. Gegner der Seuchenschutz-Regeln stritten sich nun trotzdem mit der Polizei herum. Zum Artikel

So wirkt 3G-Regel am Arbeitsplatz

Unternehmen in Kaiserslautern berichten: Dass Beschäftigte nun einen 3G-Nachweis vorlegen müssen, macht bei ihnen keine Probleme. Aber offenbar steigert die Vorschrift die Impfquote. Zum Artikel

BASF: Werksausweis als Impfausweis

Bislang ist die 3G-Regel bei der BASF stichprobenartig kontrolliert worden. Seit dieser Woche ist der Nachweis elektronisch möglich. Zum Artikel

Corona-Aus für Landauer Nikolausmarkt

Die Stadt Landau beendet ihren Thomas-Nast-Nikolausmarkt vorzeitig. Nur zwei Attraktionen dürfen vorerst bleiben. Zum Artikel

Wissenschaftler für Wechselunterricht

Der Trierer KI-Forscher Ingo Timm spricht sich für Wechselunterricht in den Schulen aus, um den steigenden Infektionszahlen zu begegnen. Zum Artikel

So wird das Wetter

Am Mittwoch bleibt es meist bedeckt. Vormittags sind stürmische Böen möglich, die in der zweiten Taghälfte nachlassen. Zum Artikel