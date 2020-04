Ob der autofreie Erlebnistag Deutsche Weinstraße am 30. August trotz der Corona-Krise stattfindet, ist gegenwärtig unklar. Es gebe dazu noch keine Entscheidung, sagte am Freitag Pfalzwein-Geschäftsführer Joseph Greilinger. Er wies allerdings darauf hin, dass die Pfälzer Wein-Werbeorganisation selbst nicht Veranstalter dieses Raderlebnistages sei, sondern die Gemeinden an der Strecke sowie die beteiligten Vereine. Dass es noch keine Festlegungen zu der Veranstaltung gebe, begründete Greilinger unter anderem mit den bisher fehlenden Vorgaben der Landesregierung zu Großveranstaltungen. Derzeit liefen allerdings bereits Gespräche mit den Landkreisen und Kommunen entlang der Weinstraße. Greilinger geht davon aus, dass Ende nächster Woche Klarheit darüber besteht, ob an dem Weinstraßen-Erlebnistag in diesem Jahr festgehalten wird oder ob er abgesagt wird.

Im vergangenen Jahr über 200.000 Besucher

Der Erlebnistag war 1985 erstmals gefeiert worden. Anlass war damals das 50. Jubiläum der Weinstraße gewesen, der Radlertag war ursprünglich als einmalige Aktion gedacht. Aufgrund des Erfolgs entwickelte sich der Erlebnistag dann aber zur jährlichen Veranstaltung, dieses Jahr soll er bereits zum 35. Mal stattfinden. Die rund 80 Kilometer lange Strecke zwischen Bockenheim und Schweigen ist für diese Veranstaltung am letzten August-Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr für den Autoverkehr gesperrt und gehört dann den Radfahrern, Inline-Skatern und Spaziergängern. Im vergangenen Jahr waren über 200.000 Besucher gekommen, es gab allerdings auch schon Jahre mit über 400.000 Teilnehmern.