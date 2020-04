Die Industrie- und Handelskammern (IHKs) in Rheinland-Pfalz haben eine Reihe von Vorschlägen, wie die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie schrittweise zurückgenommen werden können. So ließen sich etwa die Hygieneregeln, die in den momentan geöffneten Geschäften mittlerweile zur Routine geworden seien, auf den gesamten Handel ausweiten. Um die Binnennachfrage zu stärken, könnte die Landesregierung beispielsweise „bis mindestens Ende 2021“ auf Steuer- und Abgabenerhöhungen verzichten. Denkbar wären auch zusätzliche verkaufsoffene Sonntage bis zum Jahresende, das Aussetzen von Gebühren für Außengastronomie im öffentlichen Raum für Restaurants und Hotels, eine schnellere und einfachere Bewilligung von Sonn- und Feiertagsarbeit, Gründerstipendien oder Kurzarbeitergeld auch für Auszubildende.