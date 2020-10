Am Freitag trifft sich der rheinland-pfälzische Landtag in Mainz zu einer Sondersitzung. Um 14 Uhr wird Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) eine Regierungserklärung zur Corona-Krise abgeben. Danach soll es eine Aussprache der Fraktionen geben. Das sagte der Sprecher des Landtags, Marco Sussmann, am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Staatskanzlei habe diese Sitzung beantragt. Die Nachricht sickerte während der Schaltkonferenz der Regierungschefs mit der Kanzlerin durch, an der auch Dreyer teilnimmt. Dabei geht es um weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens, um den starken Anstieg der Neuinfektionen mit Sars-CoV-II einzudämmen.