Ordnungsämter und Polizeidienststellen haben beim landesweiter Corona-Kontrolltag etliche Verstöße gegen die geltenden Regeln festgestellt. In den Abendstunden fokussierten sich die Ordnungshüter auf die Gastronomie. In Landau wurden laut Stadtverwaltung 18 Betriebe kontrolliert. Dabei sei nur ein Verstoß festgestellt worden. Ein Gast habe nicht 2G erfüllt. Aus Annweiler meldet die Polizei zwei Ordnungswidrigkeiten. Zum einen hielt sich ein nicht geimpfter Gast mit ungültigem Testnachweis in einem Gastraum auf, zum anderen kam der verantwortliche Gaststättenbetreiber nicht seiner Erfassungspflicht nach. In der Landauer Innenstadt wurde zudem die Maskenpflicht kontrolliert, wobei nach den Kontrollen tagsüber auch in den Abendstunden zwischen 15 und 20 Uhr zahlreiche Verstöße festgestellt wurden. Die Maskenpflicht ist an den Weihnachtsmarkt gekoppelt – sie entfällt nach dessen Ende am Samstag wieder. Auf dem Weihnachtsmarkt sei jedoch kein Fehlververhalten bemerkt worden, betont die Stadtverwaltung. Die Menschen, die in den Verbindungsstraßen keine Maske trugen, seien einsichtig gewesen und hätten direkt ihre Maske angezogen, als sie ermahnt wurden. Daher erwartet sie kein Ordnungswidrigkeitsverfahren.