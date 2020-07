Als eines der ersten Parlamente in Deutschland hat der rheinland-pfälzische Landtag eine Enquete-Kommission zur Corona-Pandemie eingesetzt. Sie hat am Freitag ihre Arbeit aufgenommen und besteht aus neun Abgeordneten sowie derzeit fünf Sachverständigen. Ihre Aufgabe: bewerten, was in den vergangenen Monaten unternommen wurde – und sagen, was im Fall einer zweiten Infektionswelle besser gemacht werden kann. Zum Vorsitzenden ist einstimmig der frühere Landes-Justizminister Jochen Hartloff (SPD) aus Kusel gewählt worden. Ebenfalls einstimmig fiel die Wahl des CDU-Gesundheitsexperten Christoph Gensch aus Zweibrücken zum Stellvertreter aus.