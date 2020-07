In Dannstadt-Schauernheim werden die beiden Brunnenfeste am 11. August und 8. September, die Schauernheimer Kerwe vom 4. bis 7. September, die Dannstadter Kerwe vom 2. bis 6. Oktober sowie der Kunsthandwerkermarkt „Kunst und Genuss“ am 24. und 25. Oktober nicht stattfinden. Der Freundeskreis Dannstadt-Schauernheim-Bétheny hat das Partnerschaftstreffen vom 11. bis 13. September sowie den Wandertag am 10. Oktober abgesagt. Rödersheim-Gronau wird vom 28. bis 31. August nicht Kerwe feiern, und der Verein für Zigarrenmuseum und altes Brauchtum wird zum Tag des offenen Denkmals am 13. September keine Veranstaltung anbieten.