Wieder ein Tag unter den ganz kritischen Werten: Die Hoffnung, dass ab nächste Woche Lockdown-Lockerungen in den Schulen und im Einzelhandel in Speyer möglich sind, wächst. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Corona-Neuinfektionen ist laut Land am Dienstag von 138,4 auf 106,8 gesunken. Sechs Neuinfektionen stehen zu Buche. Schon am Tag zuvor hatte die Stadt eine Verlängerung der Allgemeinverfügung, die in der Hauptsache die Maskenpflicht in der Innenstadt regelt, bis einschließlich 31. Mai verkündet. „Glücklicherweise sinkt die Inzidenz in Speyer tendenziell. Wir befinden uns zwar auf einem guten Weg, haben aber leider immer noch mit hohen Fallzahlen und einer damit einhergehenden hohen Inzidenz zu kämpfen. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, die Allgemeinverfügung noch mal zu verlängern“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. Wenn sich der Trend fortsetze, werde die Stadt jedoch die Allgemeinverfügung zum Ende des Monats auslaufen lassen.

Ihre Ankündigung, das Impfzentrum in der Stadthalle an Christi Himmelfahrt zu öffnen, musste die Stadt zurücknehmen: „Leider wurde kein zusätzliches Impfstoffkontingent zur Verfügung gestellt.“