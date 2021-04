Die Zahl der Corona-Infektionen im Saarland ist am Montag binnen eines Tages um 67 auf insgesamt 32.488 gestiegen. Aktuell seien 1748 Menschen infiziert, berichtete das Sozialministerium (Stand 16 Uhr). Einen Tag vor den geplanten Öffnungsmaßnahmen stieg die Inzidenz, also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner an 7 aufeinanderfolgenden Tagen, auf 91,3. Am Sonntag hatte der Wert 88,2 betragen.

Nach Angaben des Ministeriums werden 160 der an dem Virus erkrankten Patienten aktuell stationär behandelt – 53 davon intensivmedizinisch. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus gestorben sind, beträgt unverändert 941.

Von Dienstag an werden Außengastronomie, Kinos, Theater, Fitnessstudios und Tennishallen wieder öffnen. Voraussetzung für Gäste und Nutzer ist meist ein negativer Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Zudem können sich im Freien bis zu zehn Personen treffen, wenn sie negativ getestet worden sind. Mit dem „Saarland-Modell“ will die Landesregierung den Bürgern wieder mehr Freiheiten ermöglichen.

