Im Landkreis Germersheim steigt die Corona-Inzidenz unter den Unter-20-Jährigen dramatisch an. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Montag den Wert von 1314, bereits am Wochenende lag er bei mehr als 900.

Mit 300,7 ist der Grundinzidenzwert in dem pfälzischen Landkreis schon besonders hoch. Nach den Worten von Astrid Seefeldt, Sprecherin des Landkreises, sei die Verteilung der Infektionen diffus. Es gebe sehr wenige einzelne besondere Cluster, etwa die Richard von Weizsäcker Realschule Plus in Germersheim. Eine Erklärung für die hohe Fallzahl sei, dass im Kreis Germersheim Familien mit vielen Kindern stark repräsentiert seien. Komme es zu einer Infektion in einer Familie, würden häufig alle Mitglieder infiziert. In Senioreneinrichtungen gebe es bisher vereinzelte Verdachtsfälle durch Kontakte von außen. In den Schulen wird empfohlen, Masken zu tragen, in Kitas sollten Kleingruppen gebildet werden.