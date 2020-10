Seit Freitag, 13 Uhr, sind im Kreis Bad Dürkheim laut Gesundheitsamt 22 weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit sind in den vergangenen sieben Tagen 33 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bekannt geworden, in Neustadt acht. Durch den Anstieg liegt der Kreis seit Montag im Corona Warn- und Aktionsplan des Landes im gelben Bereich, der eine Anzahl von Neuinfektionen von 20 bis 34 Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen umfasst. Hier sind erhöhte Aufmerksamkeit, verstärkte Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Vorbereitung auf das Eintreten von Stufe zwei vorgesehen. Im Kreis SÜW und Landau sind seit Freitag sechs neue Infektionen bekannt geworden.