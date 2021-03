Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung vermeldete am Mittwoch 46 weitere Covid-19-Fälle und einen Todesfall. Demnach verstarb eine Frau zwischen 80 und 90 Jahren aus der Verbandsgemeinde Rodalben mit Corona. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 66,4 in der Alarmstufe rot ein. Pirmasens (89,5) ist ebenfalls rot, Zweibrücken (29,2) gelb. Im Waldorfkindergarten Pirmasens wurden fünf Mitarbeiter und zwei Kinder positiv getestet, ebenso ein Kind aus der Kindertagesstätte in Fehrbach und eines aus der Kindertagesstätte in Bechhofen. Aktuell sind in der Südwestpfalz 205 Fälle aktiv.