Die Impfungen von Beschäftigten und Bewohnern von Neustadter Altenheimen sind abgeschlossen. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Die Maßnahme stand unter der Federführung des Landesverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der mobile Teams in die Einrichtungen schickte. In Neustadt machten sie im Caritas-Altenzentrum St. Ulrich, im GDA-Wohnstift, im Haus Florian der Römergarten-Residenz, im Seniorenheim Haardtblick, im Paul-Gerhardt-Haus und im DRK-Altenheim Rotkreuzstift Halt. Dort haben 1144 Impfwillige den Schutz gegen das Virus erhalten, jeweils zwei Mal, was derzeit notwendig ist, um die höchstmögliche Immunisierung gegen Covid-19 erreichen zu können.