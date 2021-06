Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) rät allen Menschen, die älter als 60 Jahre sind oder die aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen für die Corona-Impfung priorisiert sind, sich übers Wochenende beim Landesportal zu registrieren. Das teilte der Minister am Freitag mit. Danach steht das Portal allen offen, die Wartezeiten für einen Impftermin werden deshalb länger. Ab dem 7. Juni können sich alle Menschen über 16 Jahren bei dem Landesportal anmelden, Eltern von Kindern zwischen 12 und 15 Jahren können sich beim Kinderarzt um einen Impftermin bemühen.

Wer bis Sonntag registriert sei, kommt nach den Worten Hochs in den Impfzentren schneller an die Reihe als jene, die sich erst danach anmelden. Nur Menschen über 70 Jahre sollen nach wie vor bevorzugt werden – egal, wann sie sich anmelden. Im Juni werde Rheinland-Pfalz 1,5 Millionen Impfdosen erhalten, davon würden zwei Drittel an Arztpraxen verteilt. „Bitte nutzen Sie deshalb auch die Möglichkeit, sich beim Arzt Ihres Vertrauens um einen Impftermin zu bemühen“, sagte Hoch. Im Zweifel gehe das schneller. Zum Stand 3. Juni seien von den vier Millionen Einwohnern in Rheinland-Pfalz 900.000 vollständig geimpft, 1,7 Millionen hätten die Erstimpfung erhalten.

Die Terminvergabe in Rheinland-Pfalz ist über das Portal impftermin.rlp.de möglich, telefonisch ist die Info-Hotline des Landes unter 0800/5758100 zu erreichen.

