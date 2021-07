Volljährige Personen mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz können sich am Freitag, 23. Juli, von 11 bis 16 Uhr ohne eine Anmeldung im Impfzentrum Worms in der Nikolaus-Doerr-Halle (Mainzer Straße 51) gegen das Coronavirus impfen lassen. Benötigt werden lediglich ein Ausweisdokument und die Gesundheitskarte. Wie die Stadt weiter mitteilt, erhalten die Impflinge zum Ersttermin eine Dosis des Vakzins Astrazeneca. Zum Zweittermin am 20. August wird dann das Vakzin von Biontech Pfizer gespritzt. Laut Stadt erhalten damit alle Willigen eine Kreuzimpfung, wie sie die Ständige Impfkommission (STIKO) zuletzt empfohlen hatte.