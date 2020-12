Weil die vom Land für das Impfzentrum zur Verfügung gestellten Spritzen und Nadeln zu groß seien, habe man selbst Material nachbestellt. Das sagte der Frankenthaler Impfkoordinator Frank Rickert am Mittwochnachmittag bei einem Pressegespräch. Die gelieferten Nadeln seien zu dick und eher zum Blutabnehmen geeignet. „Eine Impfung damit könnte schmerzhaft sein“, so der erfahrene Notfallsanitäter. Die Befürchtung: Das könnte Menschen vor der notwendigen zweiten Immunisierung abschrecken. Auch die Spritzen selbst seien zu groß, was eine genaue Dosierung erschwere. Die Stadt habe deshalb entschieden, zunächst auf eigene Rechnung 400 Nadeln und Spritzen zu ordern. Ob das Material vom Land ausgetauscht werde, sei nicht bekannt. Ähnlich wie Schutzmasken zu Beginn der Pandemie sei aktuell das zum Impfen benötigte Material Mangelware. Aus dem Landesgesundheitsministerium gab es am Mittwochnachmittag auf Anfrage kurzfristig keine Stellungnahme zu dem Vorwurf.