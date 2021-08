Um die Anzahl der Corona-Impfungen in Rheinland-Pfalz weiter zu steigern, bietet das Land seit August auch Impfungen auf Supermarkt-Parkplätzen an. Für Impfwillige stehen in den Bussen die Vakzine von Johnson & Johnson und BionTech zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht nötig, benötigt wird der Personalausweis.

In unserer interaktiven Karte finden Sie alle Termine, an denen die Impfbusse in dieser Woche Station in der Pfalz machen:

Die Termine und Uhrzeiten für die Impfbusse außerhalb der Pfalz sind auf der Internetseite des Landes zu finden.