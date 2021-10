Die Impfstoffe von Johnson & Johnson, Biontech und Moderna sind zu haben, wenn ein Impfbus des Landes am Freitag in Neustadt Station macht. Er steht von 9 bis 17 Uhr am Saalbau. Geimpft werden kann jeder ab dem Alter von zwölf Jahren. Ein Termin muss nicht vereinbart werden, indes sollten Impfwillige den Personalausweis mitbringen. Derweil wurden dem Gesundheitsamt Bad Dürkheim insgesamt 22 Neuinfektionen gemeldet, davon 14 im Landkreis und acht in der Stadt Neustadt. In Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße sind seit Montag weitere 20 Corona-Fälle hinzugekommen, wie die dortige Kreisverwaltung informiert. Alle vier Gebietskörperschaften bleiben aber in der Warnstufe Gelb.