Die Corona-Impfbusse sind auch in dieser Woche wieder im Landkreis unterwegs. Wer sich ohne Anmeldung unkompliziert impfen lassen will, kann das diesmal an drei Tagen tun. Es kann zwischen den Impfstoffen von Johnson & Johnson und von Biontech/Pfizer gewählt werden. Am Mittwoch, 8. September, steht der Impfbus von 8 bis 18 Uhr am Wasgau-Markt in Queidersbach, Hauptstraße 75. Am Schwimmbad in Hochspeyer, Weiherberg 7, macht er am Donnerstag, 9. September, ebenfalls von 8 bis 18 Uhr Station. Am Samstag, 11. September, können sich Impfwillige dann am Dorfplatz in Weilerbach impfen lassen – auch dort steht der Impfbus von 8 bis 18 Uhr.