Nadine Weber, 41, arbeitet im „Zweibrücken Fashion Outlet“, in dem es rund 120 Läden gibt. Daran, dass dieses Center seit dieser Woche wieder geöffnet hat, gibt es einige Kritik. Aber wie ist es, dort jetzt zu arbeiten? Ein Erfahrungsbericht.

Seit 15 Jahren arbeite ich im Outlet Zweibrücken. Immer war irgendetwas neu. Neue Farben, neue Optik, neue Pläne, neue Anweisungen, neue Eigentümer. Nichts fühlte sich so an wie jetzt, wo das Virus uns beherrscht. Ich mag meinen Job. Sehr. Aber im Moment fällt er mir manchmal auch schwer. Covid-19, schon dieser Begriff. Er löst Unbehagen aus.

Bevor das Center schloss, am 19. März, ging vieles durcheinander. Nike machte seine Türen zwei Tage früher zu. Wir, die anderen, blieben noch. Es fühlte sich komisch an. Klar war da die Angst. Abends zuhause meine Eltern, zwei Risikopatienten. Vier Wochen ist das her. Jetzt, zurück, ist alles anders. Würde jemand kommen, haben wir uns alle gefragt. Tatsächlich kommen immer mehr. Aber ist das eine gute Nachricht? Funktioniert das, so viele Menschen zu kontrollieren?

Und wenn man sich doch zu nahe kommt?

Wer das Center betritt, wird gezählt. Es gibt nur einen Ein- und einen Ausgang, an die festgelegte Laufrichtung hält sich aber kaum jemand. Kontrolliert auch keiner. Wir sind das einzige Schmuckgeschäft, das geöffnet hat. Wie das ist, Kunden zu begegnen auf Abstand? Sehr fremd. Wir bewegen uns entlang der eingezeichneten Linien. Wir zählen die Leute, die das Geschäft betreten. Manche bitten einen, die Hände zu desinfizieren. Und dann der irritierende Moment, wenn man sich doch zu nah kommt.

Entspannt ist das nicht. Wie auch? Jetzt wird das Tragen einer Schutzmaske Pflicht. Mein erster Gedanke: „Gott sei Dank. Ende der Diskussionen.“ Endlich nicht mehr die Bitte: „Wenn Sie eine Maske dabeihaben, würden wir uns freuen, wenn Sie sie tragen.“ Allerdings waren mehr Leute dazu bereit, die Maske aufzusetzen, als ich erwartet habe. Wir mussten das ohnehin. Jetzt also das Prinzip: „Ich schütze dich, du schützt mich.“ Danke! Wobei das Verkaufsgespräch jetzt anders läuft. Distanzierter in jeder Beziehung, Ich achte auf die Körpersprache. Und die Augen. Die sagen wirklich mehr als Worte, wenn ich genau überlege.

Ist es dringen? Ist es wichtig?

Natürlich ist das Wetter als Gesprächsthema passé. Ich würde gerne meine Kolleginnen wieder umarmen. Ich frage mich, ob ich Verständnis für alle habe, die jetzt shoppen gehen wollen. In diesen Zeiten. Zum Vergnügen. Sie reisen aus den angrenzenden Bundesländern an. Und dann denke ich an die vielen Jobs, die genau daran hängen. „Hey“, denke ich, das Outlet ist wichtig. Wir sind wichtig. Systemrelevant? Offensichtlich. Man soll doch bloß raus, um Dringendes zu erledigen.

