Antragssteller aus Zweibrücken haben bis zum 30. Juli 4,4 Millionen Euro aus der Corona-Soforthilfe des Bundes erhalten. Das teilte der Landtagsabgeordnete Christoph Gensch (CDU) mit. Die Zahlen stammen aus der Antwort des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage Genschs. Obwohl das Geld vom Bund stammt, waren für den Antragsprozess die einzelnen Bundesländer zuständig. Hier bemängelt Gensch, dass dieser Prozess in Rheinland-Pfalz schwierig und zäh gewesen sei. „Zahlreiche Anträge mussten doppelt eingereicht werden, da es zu Anfang erhebliche Probleme mit der Antragstellung in Rheinland-Pfalz gab“, so Gensch. Aus Zweibrücken seien 590 Anträge auf Soforthilfe gestellt worden. 499 Antragsteller hätten je 9000 Euro erhalten, 66 eine Summe zwischen 9000 und 15 000 Euro. 20 Anträge seien abgelehnt worden, fünf werden noch bearbeitet.