An der Realschule plus in Dudenhofen gibt es einen Corona-Fall. Wie die Kreisverwaltung am Dienstag informierte, sei eine Klasse bis zum 7. Oktober in Quarantäne geschickt worden. Nach Angaben der Behörde werden die betroffenen Personen, die Kontakt mit dem Infizierten hatten, am Mittwoch getestet.