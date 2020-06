An der Rudolf-Wihr-Realschule plus in Limburgerhof gibt es einen bestätigten Corona-Fall. Die Schule bleibt deshalb bis einschließlich Mittwoch, 1. Juli, geschlossen. Das hat einen besonderen Grund: Die infizierte Schülerin ist aus einer der Abschlussklassen. Für diese Abschlussklassen gab es eine gemeinsame Abschiedsveranstaltung mit Zeugnisvergabe – bei der alle Lehrer dabei waren. „Obwohl laut Schule bei der Veranstaltung alle Abstands- und Hygieneregeln eingehalten wurden, haben wir beschlossen, dass alle Lehrer getestet werden und die Testergebnisse abwarten sollen“, sagt Alexander Weber, der den Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz bei der Kreisverwaltung leitet, zu dem das Kreisgesundheitsamt gehört. Bis zum Vorliegen dieser Testergebnisse könne also kein Unterricht stattfinden, da es keine verfügbaren Lehrkräfte mehr gibt. Auch alle Schüler der Abschlussklassen werden getestet, rein aus Sicherheitsgründen, denn die Jugendlichen gehen ja nicht mehr zur Schule.

