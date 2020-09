Ein Schüler der Georg-von-Neumayer Realschule plus in Neustadt ist positiv auf Corona getestet worden. Das teilt das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit, das neben dem Landkreis DÜW auch für die Stadt Neustadt zuständig ist. Der Schüler hat zuletzt am vergangenen Freitag, 11. September, die Schule besucht. Nach Angaben der Behörde ist er in häuslicher Isolation. Insgesamt 60 Kontaktpersonen aus der Schule sind ermittelt worden. Sie müssen bis zu 14 Tage in Quarantäne, werden am Freitag aber noch durch das Gesundheitsamt auf das neuartige Virus getestet. Für alle übrigen Schüler der betroffenen Einrichtung läuft der Unterricht regulär weiter, da alle notwendigen Hygienevorkehrungen getroffen wurden. Bei Fragen können sich Eltern und Schüler bei der Behörde per E-Mail an gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de wenden. Seit Mittwoch sind hierzulande drei neue Corona-Fälle registriert worden, zwei in Neustadt und ein Fall im Landkreis DÜW. Aktuell sind in Neustadt fünf und im Landkreis neun Personen an Covid-19 erkrankt. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in der Stadt 146 und im Kreis Bad Dürkheim 365 Menschen mit Corona infiziert.