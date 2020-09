An der Berufsbildenden Schule (BBS) Donnersbergkreis gibt es einen Corona-Fall. Das hat die Schule am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. Erkrankt ist demnach ein Schüler, wobei die Schulleitung zu seinem Schutz keine Angaben dazu machen wollte, ob dieser am Standort Eisenberg oder Rockenhausen unterrichtet wird. „Der Schüler selbst wurde am Montag getestet, wir wurden am Mittwoch über das Ergebnis informiert. Das Gesundheitsamt hat dann vor Ort die Klasse, also 20 Schüler, getestet. Sie bleiben jetzt, bis ihr Ergebnis vorliegt, zu Hause. Das gilt auch für die vier Lehrkräfte, die Kontakt zu dem Schüler hatten“, so Schulleiter Matthias Frietsch. Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Donnersbergkreises habe gut funktioniert. „Für uns war das jetzt der erste Fall an der Schule“, sagt Frietsch, den natürlich viele Anrufe von besorgten Eltern, Schülern und Lehrkräften erreichen. Der Unterricht für die restlichen 83 Klassen laufe unverändert weiter. Die Schule wird insgesamt von 1500 Schülern besucht, verteilt auf die beiden Standorte.