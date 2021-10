Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat am Freitag mitgeteilt, dass es in seinen Reihen Corona-Fälle gibt.

Bei einer routinemäßigen Testung am Donnerstag habe es im Team rund um den SVW „positive Covid-19-Fälle“ gegeben. „Darunter befinden sich Spieler und Personen aus dem Staff des SV Waldhof Mannheim. Alle betroffenen Personen sind umgehend in eine häusliche Isolation versetzt worden“, teilte der Klub mit. Die immunisierten Spieler dagegen könnten weiterhin am Trainingsbetrieb teilnehmen.

Anfang nächster Woche werde bei weiteren PCR-Testungen in Absprache mit dem Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen entschieden.