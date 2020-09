Stand Dienstag haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz zwei weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Nach der Einreise aus Moldawien wurden zwei derzeit in Pirmasens lebende Personen positiv getestet. Auch für die weiteren Familienmitglieder wurde Quarantäne angeordnet. Mögliche Kontakte werden derzeit noch ermittelt. Aktuell gibt es in der Südwestpfalz neun aktive Corona-Fälle, drei in Pirmasens, fünf in Zweibrücken und einer in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland.