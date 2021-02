Nach Ludwigshafen ist nun auch im Rhein-Pfalz-Kreis eine Corona-Mutation nachgewiesen worden. Das teilt die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag mit. Bei dem Fall handele es sich um die britische Variante. Die infizierte Person sei in Quarantäne. Das Umfeld werde getestet. „Mutationen sind nun auch in unserem Zuständigkeitsbereich angekommen – was leider zu erwarten war. Von diesen Mutationen wissen wir, dass sie sich leichter und schneller verbreiten. Daher appelliere ich an alle Bürgerinnen und Bürger, sich dringend weiter an die AHA-Regeln zu halten, trotz der allgemein sinkenden Infektionszahlen. Wir dürfen in unserer Achtsamkeit nicht nachlässig werden“, betont Landrat Clemens Körner (CDU) angesichts der neuesten Entwicklungen.