Das Mainzer Polizeipräsidium warnt vor einer neuen Masche, mit der Telefonbetrüger die Corona-Pandemie für ihre Gaunereien ausnutzen wollen. Einem 62-Jährigen aus Kirn (Kreis Bad Kreuznach) hätten die Kriminellen so beinahe eine sechsstellige Summe abgenommen. Dazu hatten sie den Mann angerufen, sich als Mitarbeiter seiner Bank ausgegeben und behauptet: Sie müssten sich um seine Finanzen kümmern, könnten ihn wegen der Infektionsgefahr aber nicht zu sich bitten. Weshalb er ihnen die Zugangsdaten zu seinen Konten telefonisch durchgeben müsse.

Gleich nach dem Anruf Überweisungen

Gleich darauf wurden von seinem Guthaben die hohen Beträge abgebucht. Die Ermittler gehen allerdings davon aus, dass sie diese illegalen Überweisungen noch rechtzeitig gestoppt haben und das Geld zurückholen können. Die Polizei sagt: Keine Bank, aber auch kein Ermittler oder Behördenvertreter wird geheime Daten am Telefon abfragen. Wenn Telefonate mit unbekannten Anrufern in diese Richtung gehen, sollen Betroffene daher sofort misstrauisch werden, auflegen und die 110 wählen. Und weil es diesmal um einen 62-Jährigen geht, fügt sie noch einen Hinweis hinzu: Auch wenn sich Telefonbetrüger vor allem an Hochbetagte heranmachen, können doch auch jüngere Menschen auf solche Kriminellen hereinfallen.

