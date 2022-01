Die für Freitagabend angesetzte Auswärtspartie der Adler Mannheim beim ERC Ingolstadt muss verschoben werden. Aufgrund einiger Corona-Fälle bei den Gastgebern befinden sich die komplette ERC-Mannschaft sowie das Trainer- und Betreuerteam in Quarantäne. Ein Ersatztermin wird noch gesucht. Die Adler treten damit erst wieder am Sonntag (17 Uhr, SAP-Arena) im Liga-Topspiel gegen Tabellenführer Eisbären Berlin an.