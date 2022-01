Corona beim FCK

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern meldet fünf Corona-Fälle. Die positiv getesteten Spieler und Mitarbeiter des Funktionsteams sind in häuslicher Quarantäne. Zum Artikel

Ludwigshafen kommt in FAZ schlecht weg

„Schön ist, wenn man es aushalten kann“ – unter diesem Titel widmete die Frankfurter Allgemeine Zeitung Ludwigshafen am Jahresende eine komplette Themenseite. Die Stadt am Rhein kommt dabei nicht gut weg. Das empört Einheimische und erinnert an einen „Spiegel“-Beitrag anlässlich des Trauerkonvois für Helmut Kohl. Zum Artikel

Abi nur mit Maske: Hubig bekräftigt Regelung

Die Landesvertretung für Schülerinnen und Schüler hätte es gerne anders gehabt. Aber es bleibt dabei: Wer ab Mittwoch in Rheinland-Pfalz Abitur schreibt, muss während der Prüfung eine Maske tragen. Das bekräftigte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag in Mainz. Zum Artikel

Erneut mehr Corona-Proteste

Die Unterstützung der Protestveranstaltungen gegen die Corona-Regeln ist erneut leicht gestiegen: Die Polizei registrierte am Montagabend in Rheinland-Pfalz 84 Zusammenkünfte mit rund 9000 Teilnehmern. Zum Artikel

Neue Virus-Variante entdeckt

Französische Forscher haben eine neue Variante des Coronavirus bei zwölf Patienten im Südosten Frankreichs nachgewiesen, wie das Team Ende Dezember in einem sogenannten Preprint-Paper schrieb. Eine große Gefahr können sie bislang aber nicht erkennen. Zum Artikel

Schiff rammt Rheinbrücke

Ein Güterschiff ist am Dienstag bei Maximiliansau mit der Rheinbrücke kollidiert. Der dadurch verursachte Sachschaden ist beträchtlich. Zum Artikel

BASF kauft eigene Aktien zurück

Der Chemiekonzern BASF will Aktien für bis zu drei Milliarden Euro zurückkaufen. Die Papiere sollen eingezogen und das Grundkapital entsprechend gesenkt werden. Aktionäre sollen durch diese Aktion profitieren, aber auch noch durch weitere Maßnahmen. Zum Artikel

Ausverkauf im Real-Markt startet

Der Real-Markt im Mutterstadter Gewerbegebiet schließt spätestens zum 31. Januar seine Türen für immer. Das bestätigte ein Sprecher des Konzerns auf Anfrage. Das Haus macht ab sofort einen Ausverkauf – je nach Fortschritt könnte der Markt auch schon vorher zumachen. Zum Artikel

Wann Masken von der Steuer absetzbar sind

Corona-Schutzmasken sind nicht mehr so teuer wie zu Beginn der Pandemie – aber die Ausgaben dafür läppern sich umso mehr, je länger sie dauert. Da ist es gut zu wissen: Arbeitnehmer können die Anschaffungskosten für Masken von der Steuer absetzen. Zum Artikel