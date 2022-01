Nach dem Stadtduell gegen Türkgücü München ist auch das Heimspiel des TSV 1860 München in der Dritten Fußball-Liga gegen den 1. FC Kaiserslautern abgesetzt worden. Nach mehreren Corona-Fällen bei den „Löwen“ hatte das zuständige Münchner Gesundheitsamt weite Teile der Mannschaft und des Betreuerstabes unter Quarantäne gestellt.

Für die am Samstag ausgefallene Partie gegen Türkgücü sowie das Punktspiel gegen Kaiserslautern, das an diesem Dienstag stattfinden sollte, gibt es nach 1860-Angaben noch keine Nachholtermine.

Drei FCK-Heimspiele in Serie

Damit hat der FCK drei Heimspiele in Folge: Dem 4:0 gegen Meppen zum Jahresauftakt und dem 2:0 am Samstag gegen Viktoria Berlin folgt als dritte Heimpartie der Roten Teufel in Serie die Begegnung mit dem Halleschen FC am Samstag, 29. Januar, um 14 Uhr im Fritz-Walter-Stadion.