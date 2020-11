Gleich in vier Seniorenheimen im Landkreis Kusel sind positive Corona-Tests aufgetreten. „Wir rechnen dort mit weiteren Infizierten“, teilte Landrat Otto Rubly am Donnerstagabend mit. Das Gesundheitsamt meldet für den Kreis 28 Neuinfektionen und aktuell 199 erkrankte Personen. Neben der IGS Schönenberg-Kübelberg gibt es auch einen positiven Fall in der Berufsbildenden Schule Kusel und in einer Kindertagesstätte. Der Inzidenzwert im Landkreis ist auf 175,2 gestiegen. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich bezogen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen neu mit dem Corona-Virus infiziert haben. „Die Lage ist mittlerweile sehr angespannt. Der schnelle Anstieg der Fallzahlen zeigt ganz deutlich den Ernst der Lage“, erklärt Landrat Otto Rubly: „Vier Todesfälle der letzten Woche sowie der starke Anstieg der Neuinfektionen in der Altersgruppe der über 60-Jährigen sollten uns alle zu ganz besonderer Vorsicht mahnen.“