Dem Gesundheitsamt des Landkreises Germersheim sind am Donnerstag, Stand 14 Uhr, weiterhin 42 positive Corona-Fälle bekannt. Diese werden fast alle dem Corona-Ausbruch in Schwegenheim zugeordnet. Nach Angaben von Schwegenheims Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) sind die Fälle auf zwei Großfamilien, die in Schwegenheim leben und der Freien Evangeliumschristen-Gemeinde angehören, begrenzt. „Das ist unser großer Vorteil, dass sich alles eingrenzen lässt“, sagt der Ortsbürgermeister gegenüber der RHEINPFALZ. Er ist guter Dinge und sagt, dass die Situation unter Kontrolle sei. Laut Lutzke sind rund 100 Menschen im Landkreis Germersheim in Quarantäne.

Als „gute Nachricht“ teilt die Kreisverwaltung außerdem mit, dass die am Donnerstag eingetroffenen, rund 50 Labor-Ergebnisse, alle negativ seien. „Unter diesen Ergebnissen sind zahlreiche Test-Ergebnisse von Kita-Kindern.“ Diese wurden am Montag in der örtlichen Kindertagesstätte „Sonnenstrahl“ getestet, nachdem die Einrichtung von infizierten Kindern, die der Glaubensgemeinschaft angehören, besucht worden war.

Verdachtsfall nicht bestätigt

Als „weitere gute Nachricht“ vermeldet die Kreisverwaltung, dass sich der Corona-Verdachtsfall in Neuburg nicht bestätigt habe. Die Ergebnisse der Abstriche der Familienmitglieder seien negativ. Damit kann die Grundschule Neuburg am Freitag – am letzten Schultag vor den Ferien – noch einmal öffnen, und auch die betroffene Schülergruppe der Realschule plus in Kandel könne nochmals zusammenkommen, heißt es von der Kreisverwaltung.